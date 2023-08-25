Okul servislerinde kısa mesafe 10 bin lira

Ankara’da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık ilave 325 lira alınacak.

Döviz kurundaki yükseliş ve akaryakıtta vergi artırımının ardından Ankara’daki okul servis ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeyegöre, Ankara’da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık ilave 325 lira alınacak. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, okul servis ücretleri için Başkent’te yüzde 80 oranında zam talebinde bulunmuştu. Buna göre servis ücretlerine yapılan fiyat artışı, esnaf odasının beklentisinin altında kaldı. Haber Merkezi

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