Okula 5 kilometre yürüyoruz

Türkiye’nin kuzey doğusundaki sınır ili Ardahan’ın Çamlıçatak Köyü’nde okula 5 kilometre yürüyerek gidip gelen Saltaş kardeşler, okuldan sonra tarlada çalışıp hayvanlara bakarak ailelerine yardım ediyor.

13 yaşındaki Mert Saltaş, babası traktör ile tarla sürerken tarımda artan girdi fiyatlarından yakındı. Köyde yaşamanın ve okumanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Mert, “Ailemize yardım ediyoruz. Okuldan geliyoruz, geliyoruz gelmesine de hayvanların içinden çıkıp ödevlerimizi yapamıyoruz ki” diye dert yandı. 13 yaşındaki Mert, köyde yaşayanların ekonomik durumunu “Millet beş tane hayvana baksa yani yetişemiyor, saman pahalı, ot pahalı, yem pahalı. Buzağı büyütme yemi 310 milyon lira olmuş. Zaten danayı satsak o kadar etmez” sözleriyle özetledi. Ardahan - anka

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