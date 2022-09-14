Okula dönüş faturası arttı

Sektörün önde gelen ödeme ve elektronik para kuruluşu PayTR’ın açıkladığı verilere göre okula dönüş döneminde yapılan harcamalar geçtiğimiz yıla kıyasla adet bazında yüzde 13 azalsa da, işlem hacmi bakımından yüzde 123 arttı. Ortalama harcama tutarı ise yüzde 156 artışla 517 TL oldu.

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Veliler çaresiz PayTR, okula dönüş döneminde yapılan harcamalara ilişkin verileri açıkladı. 6 Ağustos-11 Eylül 2022 tarih aralığını kapsayan verilere göre, alışverişlerde bir önceki yıla oranla işlem hacminde yüzde 123 artış görülürken, işlem adedinde ise yüzde 13 azalma görüldü. Ortalama sepet tutarında ise önceki yıla kıyasla yüzde 156 artış gerçekleşti ve ortalama harcama tutarı 517 TL oldu. Genel harcamalar adet bazında azalış gösterse de, kırtasiye ve okul gereçleri kategorisinde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 42’lik bir artış yaşandı. Kırtasiye ve okul gereçleri kategorisinin işlem hacmindeki artış ise yüzde 144 oldu. Okul ve eğitim hizmetlerindeki işlem hacmi oranındaki artış ise yüzde 373 olarak gerçekleşti. İstanbul - Sedat Serdar

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