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Okullar eğitim yeri olmaktan çıktı

14 Haziran 2023, Çarşamba 20:23
Bilişimci Orhan Toker, “Okullar eğitim yeri olmaktan çıkalı çok oluyor” dedi.

LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - İSTANBUL

Araştırmacı yazar ve bilişimci Orhan Toker, instagram hesabında yaptığı paylaşımda okullarda ciddiyetsizliğe dikkat çekti.

Toker paylaşımında şunları kadetti: “Dün bizimki okula gitmek istemedi. “Gitsem de sınıfta bir ya da iki kişi olacak zaten” dedi. Geçen hafta da öyleymiş. Cuma günü bir tek çocuk gelmiş, onun da evinde temizlik günü olduğu için okula gitmesi gerekmiş. Okulların çoğunda piknik, parti, kutlama vb. ders yapmama etkinlikleri var. Biraz “boomer” olacağım ama söylemezsem içimde kalır. Bizim zamanımızda son gün diye okula gitmezsek disiplin cezası alırdık. Tamam öyle olmasın da böyle hiç olmasın. Merak ettim baktım, kağıt üzerinde okullar her yıl ortalama 180(okul günü) açık. Baştan 1 haftayı at, sondan 2 haftayı da sayma. Bu yıl bir afet yaşadık, bir hafta da hava durumu, bayram vb. etti 30 okul günü. Deliye her gün bayrammış. Peki tatilde ne yapıyor bu çocuklar? Çıkıp mahallede arkadaşlarıyla mı buluşuyorlar? Spor yapan var mı?  Kitap mı okuyorlar? Müze? Bilim etkinlikleri? Bir mesleği merak etme? Bir yardım etkinliğine dahil olma? 

Tatil demek telefon demek

Geçen yılki yaz tatilimizi hatırladım. Belki yazın şöyle deniz kenarına gidecek, bütün gün ne isterse yapabilecek şanslı çocuk sayısı sayılıdır. Bütün gün deniz, havuz, su kaydırağı, sağ elinde dondurma, sol elinde karpuz. Yok öyle değil. Hepsi sıkılıyordu. Özellikle 7 yaşından büyük bütün çocuklar, ne o çok sevdikleri denizi görüyor, ne kaydırakları ne de başka bir şey. İki dakika bile oturunca sıkılıp ellerine telefonu alıp gölge bir yere kaçıyorlar. Yani anlayacağınız çocuklara tatil demek telefon demek. Fazla dağıtmadan bağlayalım. Bir hoca demiş ki, “son hafta okul yok diye çocuğu okula göndermemek, ona en büyük kötülüktür” Onu geç hocam, benim öğretmen olmayan anam, ilkokul mezunu babam bile “okulun ciddiyetini bilmeli” der hep. Okul işi ciddiye alsa, biz ciddiye alıp çocuğu göndermiyoruz son hafta diye. Biz alsak, okullarda son iki hafta vur patlasın çal oynasın. Yok yazsan veli kızar, okula göndersen sınıfta arkadaşı yok. Ama bütün bu gevşeklik içinde çocuklardan sınavları sıkı tutmalarını bekliyoruz. Okullar eğitim yeri olmaktan çıkalı çok oluyor” 

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