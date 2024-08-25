Okullar ticarethane oldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, 9 Eylül’de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan araştırmada eğitim masraflarının yüzde 88,8 oranında arttığını açıkladı.

Kütük, hükümetin Milli Eğitim Bakanlığı’na yeterli bütçeyi ayırmadığını belirterek, bu durumun veliler üzerindeki mali yükü artırdığını ve okulların ticarethane gibi işlediğini söyledi. Hasan Kütük, “Okulların açılmasıyla beraber çocuklar, veliler ve öğretmenleri zor eğitim-öğretim süreci bekliyor. Hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı’na yeterli bütçeyi ayırmadığı için okul idareleri bu giderleri karşılamak için velilere yükleniyor. Oradan bunun karşılanması için çeşitli adlar altında veliler ödeme yapmak durumunda kalıyor. Veliler müşteri, öğretmenler tahsildar, okullar ticarethane haline gelmiş” dedi.

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