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23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Okullar yine aç-kapa mı olacak?

23 Ağustos 2021, Pazartesi 18:00
Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez, “Okullara baktığımız zaman pandemi kuralları ve koşulları dikkate almaya dönük herhangi bir çalışma yapılmamış” diyerek okulların yine aç kapa noktasına getirileceğini kaydetti.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. UNESCO verilerine göre, 28 Haziran 2021 itibariyle 210 ülkeden 119’unda okullar tamamen açık, 56’sında kısmen açık, 16’sında ara tatil, 19’unda ise tamamen kapalı durumda. Türkiye’nin de aralarında olduğu Suudi Arabistan, Irak, Meksika, Azerbaycan ve Venezuela gibi ülkelerde okullar tamamen kapalı iken, İsveç, Fransa, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde okullar kapatılmadan eğitime devam etti. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Türkiye’de Covid-19 vak’aların artması sebebiyle uzun bir süre okullar kapandı, öğrenciler uzaktan eğitim görmeye başladı. Pandemi sürecinde vakaların azaldığı dönemde yüz yüze eğitim başlasa da artan vak’a sayıları sebebiyle tekrar uzaktan eğitime geçildi. 20 Ağustos’ta açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül itibariyle bütün okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

6 milyon öğrenci eğitime ulaşamadı

Okullarda başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez açıklama yaptı. İktidarın kararları sonucunda Türkiye’de son bir buçuk yıldır eğitime uzaktan devam edildiğini dile getiren Sönmez, yüz yüze eğitimin yapılmadığı süreçte 6 milyon öğrencinin eğitime ulaşamadığını söyledi. Sönmez, öğrencilere ait tabletlerin olmayışı, internet erişiminin kısıtlı olması ve ev içinin eğitime elverişli olmaması gibi sebeplerden dolayı öğrencilerin eğitime katılamadığını anlattı. Normal şartlarda da eğitim sisteminin eşitsiz olduğunu uzaktan eğitim ile de bu eşitsizliğin daha da derinleştiğini vurgulayan Sönmez, “Yoksul halk çocukları, mülteci çocukları, anadilleri farklı olan çocuklar ve mevsimlik işçilerin çocukları eğitime ulaşamadı. Bir buçuk yıldır eğitim öğretim sisteminin sağlıklı işletilemedi. Biz Eğitim Sen olarak yüz yüze eğitimin en değerli eğitim olduğunu vurguluyoruz” dedi.

Okullar açılacak, alınan tedbir yok

Kısa bir süre sonra başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde alınması gereken tedbirlere değinen Sönmez, “Okullara baktığımız zaman pandemi kuralları ve koşulları dikkate almaya dönük herhangi bir çalışma yapılmamış. Bakanlığa göre 100 binin üzerinde biz Eğitim Sen göre ise 300 binin üzerinde öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen hala öğretmen atamaları yapılmamış. Pandemi sürecinde seyreltilmiş sınıfların okulların hayata geçirilmesi gerekliydi. Bunun için yeni okullara ve yeni dersliklere ihtiyaç vardı. Bütçede buna yönelik herhangi bir pay ayrılmamış ve yeni okullar yapılmamıştır. Okulların hijyenini, düzenini ve intizamını sağlayan yardımcı personel atanması gerekiyor. Okul idarecilerin atamasının yapılmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Eylül ayında başlayacak yüz yüze eğitimde sürecin riskli olduğunu belirten Sönmez, vaka sayılarının artmasıyla yine okulların aç kapa noktasına getirileceğini söyledi. Sönmez, hâlâ aşı yapmayan eğitim emekçilerinin de bir an önce ikna edilip aşı yapmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

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