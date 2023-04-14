Okullarda 9 günlük ikinci ara tatil başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17-20 Nisan’da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan’da uygulanacak ve 21 Nisan’daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine bugün girdi. TATİL BAYRAMLA BİRLEŞTİRİLDİ Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, okullarda eğitim öğretime devam edecek. 12 Eylül 2022’de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.