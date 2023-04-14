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15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Okullarda 9 günlük ikinci ara tatil başladı

14 Nisan 2023, Cuma 17:00
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17-20 Nisan’da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan’da uygulanacak ve 21 Nisan’daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine bugün girdi. 

TATİL BAYRAMLA BİRLEŞTİRİLDİ

Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, okullarda eğitim öğretime devam edecek. 12 Eylül 2022’de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.

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