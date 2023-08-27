Okullarda “beyaz önlük” dönemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında hayata geçecek uygulamaları duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin illere yazı gönderdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeye teşvik edilecek. Göreve yeni başlayan öğretmenler için başta barınma ihtiyacı olmak üzere tedbirler alınacak.

Öğretmenlerin okulda Beyaz Önlük giymeleri konusunda valiliklerin gerekeni yapmasını isteyen Bakan Tekin, “Bir başka husus öğretmenler odası toplantılarında da dile getirilen öğretmen arkadaşlarımızın okullarda, bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının yine valiliklerimizce tespit edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde zikrettik” diye konuştu.

Haber Merkezi