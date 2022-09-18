Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin

Ekmek ve Gül Platformu, hazırladığı raporda Türkiye’deki çocuk yoksulluğunu gözler önüne sererek okullarda bir öğünün ücretsiz verilmesini talep etti.

“Çocukların beslenmesinden önemli bir şey olur mu?” diye soran Ekmek ve Gül Platformu’ndan Sevna Somuncuoğlu, “Okullar açıldığında ailenin en büyük korkusu çocuğuna harçlık vermek. İnsanların cebinde böyle bir para yok. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden bakarsanız çocuğun yaşam hakkı bu” diye konuştu. Derin Yoksulluk Ağı kurucularından Hacer Foggo da, Sağlık Bakanlığı’nın öğrencilerin beslenmesi üzerine yayınladığı yazıda, 6-18 yaş arası çocuk ve gençlerin okul başarılarını arttırabilmek için beslenme tavsiyesinde bulunduğuna dikkati çekerek, “Sağlık Bakanlığı, beslenme eylem planını önceden hazırlamış, ‘2020’de hayata geçireceğiz’ demişler ama geçirmemişler. Bakanlık, daha iki gün önce beslenme konusunda bir yazı yayınladı. Demek ki, bunun farkında. Bir an önce beslenme programının ücretsiz olarak hayata geçirilmesi gerekiyor çünkü çocuklar evde zaten doğru dürüst bir şey yiyemiyorlar.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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