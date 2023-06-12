Okullarda karne haftası

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022’de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022’de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023’te yapıldı. 6 Şubat 2023’te başlayan ikinci dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Öte yandan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül’de uygulanacak. AA

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