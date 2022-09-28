Okullarda tasarruf dersleri verilsin

İzmir Milletvekili Atila Sertel, tasarruf bilincinin küçük yaşlardan itibaren yerleştirilmesi gerektiğini belirterek, okullarda tasarrufla ilgili derslerin konulmasını teklif etti.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisinin israf olduğunu söyleyen İzmir Milletvekili Atila Sertel, tasarruf bilincinin küçük yaşlardan itibaren yerleştirilmesi gerektiğini belirterek, okullarda tasarrufla ilgili derslerin konulmasını önerdi. Sertel, Türkiye’deki israfın boyutlarının ortaya çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması için Meclis araştırması istedi. Meclis araştırmasının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren Sertel, Bakan Özer’e, “Tasarrufun bu kadar öne çıktığı bir dönemde ilkokuldan itibaren zorunlu tasarruf dersi verilmesine ilişkin bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?” diye sordu.

TASARRUFA SARAYDAN BAŞLANMALI

Çocukların ve gençlerin kamuda yaşanan savurganlıkları gördükçe bu durumu normalleştirdiklerini ifade eden Sertel, “AKP iktidarı belirli sürelerle tasarruf genelgeleri yayımlıyor ancak bu genelgeye en başta Saray’ın kendisi uymuyor. Tasarrufa önce saraydan başlamalı” dedi. İsrafın boyutlarına da dikkat çeken Sertel, önergede “Tasarrufa dikkat çekmek, israfı önlemek en önemli görevlerden biri haline gelmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi israfın yol açtığı zararlara dikkat çekmek ve toplumun tüm kesimlerinin tasarruf konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi şart olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON KURULMALI

Sertel, okullarda tasarruf eğitimi verilmeye başlanması ve Meclis Araştırma Komisyonu kurularak detaylı bir çalışmanın yapılmasının önemli bir adım olacağını da sözlerine ekledi.