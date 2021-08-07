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7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Okulları Eylül’de açacağız

07 Ağustos 2021, Cumartesi 17:00
Yeni MillÎ Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yoktur. Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Prof. Dr. Ziya Selçuk Millî Eğitim Bakanlığı’ndan istifa etti, yerine Prof. Dr. Mahmut Özer’in atandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millî Eğitim Bakanlığı’na üç bakan yardımcısı ataması yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı’nda devir teslim töreninde konuşan yeni Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer, “Dünya ile daha rekabet edebilir eğitim sistemi gerekiyor. Önceliğim okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yoktur” açıklaması yaptı.

 

Öncelik yüz yüze eğitim

Özer şöyle devam etti, “Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım. En temel amacım tüm çocuklarımıza Türkiye’nin neresinde olursa olsunlar kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliğini sağlamaktır” diye konuştu. Eylül ayında da okulların açılması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Özer, “İlk önceliğim tüm tedbirleri alarak okulları pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime uygun hale getirmektir. Okulların açılması için vak’aların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz” açıklaması yaptı.

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