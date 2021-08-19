Okulların tekrar kapanmaması için bütün tedbirler alınmalı

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye’nin 2020-2021 eğitim öğretim yılında iş günü itibarıyla okulları en uzun süre kapatan ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak, “Yüz yüze eğitime başlayacak milyonlarca öğrencinin okullarında alacakları eğitimin sosyal, psikolojik ve akademik alanda kesintisiz devam etmesi için salgın ile beraber yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınarak hazırlıklı olarak okulların kapılarını öğrencilere açması gerekmektedir” dedi.

Oya Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından cevaplandırılması istediğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “MEB olarak, eğitime kayıt olması gereken tüm çocuk ve gençlerin tesbiti ve eğitimden kopmuş olanların okula dönmesi için nasıl çalışmalar yapmaktadır? MEB, 1.5 yıldır yüz yüze eğitim alamayan çocukların akademik durumlarının tesbiti ve bunun telefi edilebilmesi için nasıl bir hazırlık yapmaktadır? Çocukların psikososyal ve bilişsel gelişim açısından bulundukları durumun tesbiti, bu açıdan destek ihtiyaçlarının belirlenmesi, psikososyal kayıpları gidermeye odaklı kısa, orta ve uzun vadeli bir telâfi programı oluşturulacak mıdır? 2021-2021 Eğitim öğretim döneminde, okul sağlığı ve güvenliği konularında okul idarecilerine, çalışanlarına ve öğretmenlere pandemi kurallarının uygulanışı konusunda eğitim verilecek midir?” gibi soruların cevabını istedi. Ankara - Recep Gören

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