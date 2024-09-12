Okulu terk etmeler artıyor

Öğrenci Veli Derneği’nin (Veli-Der) hazırladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı raporuna göre, okullarda terk oranı arttı.

Bundaki en büyük etkenler, okul harcamalarının artması, yoksulluk, özel okul ücretlerinin yüksekliği, nitelikli devlet okullarına az sayıda öğrenci alınması oluşturuyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Veli Derneği Bursa Şube Başkanı Barış Dinga, okul terklerinin en fazla ortaokuldan liseye geçiş sırasında yaşandığını belirtti. Raporda, okul terklerine paralel biçimde çocuk işçi sayısında yaşanan artışa dikkat çekiliyor. Haber Merkezi

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