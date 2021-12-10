Konya’da 226 okulda yapılan, “Okulumda ‘KAN’panya var” projesi, öğrencilerin kan bağışında farkındalığını arttırıyor.

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Meram Tantavi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle yürütülen projenin örnek olduğunu söyledi. Ülke genelinde başarılı birçok projeye imza attıklarını ifade eden Güler, projeye destek verenlere teşekkür etti. İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise kan bağışçısı da yetiştirdiklerini belirterek, “Şehrin bütünleşmesi, canlı olması noktasında projeyle önemli bir yerdeyiz. 2019’da başladık, salgın döneminde dahi arkadaşlarımız destan yazdı.” diye konuştu.

“17 bin 676 bağışçı”

Kurumların birlikte çalışmasının elde edilen başarılarda büyük önem taşıdığına dikkati çeken Büyük, şunları kaydetti: “Okullarımız, öğretmenlerimiz kampanya yapmak istediklerini belirterek, başvuruda bulunuyor. Belirli çalışmalardan sonra öğretmen arkadaşlarımız kendi öğrencileriyle çalışmalar yürütüyor. Öğrencilerimiz de o ayın gündemini evde kampanya olarak belirliyor. İki yılda 17 bin 676 bağışçıyla 53 bin 28 kişiye umut olmuşuz. 11 bin 354 öğretmenimiz kampanya faaliyetlerinde görev aldı.” Büyük, çalışmanın Kızılay ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün sürdürülebilirliği devamlı kontrol edilen ve canlı tutulan değerli bir proje olduğunu sözlerine ekledi.