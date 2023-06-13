Okutan Ankara Projesi hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı ‘Okutan Ankara’ projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında Ankara’da ikamet edip üniversite okuyan, başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere burs verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise burs vermek isteyen gönüllülerle üniversite öğrencilerini açılan internet sitesi üzerinden bir araya getirecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında, hayata geçirilecek ‘Okutan Ankara’ projesi için protokol imzalandı. Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen protokol törenine ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ile TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve diğer davetliler katıldı. İmzalanan protokol ile hayata geçirilen proje kapsamında; Ankara’da ikamet edip üniversite okuyan, başarılı ancak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs verilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kurulacak internet sitesi üzerinden burs vermek isteyen gönüllülerle üniversite öğrencileri arasında köprü vazifesi görecek. Ankara - Erhan Akkaya

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