"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Önemli olan okul değil, iyi eğitim verebilmek

25 Temmuz 2023, Salı 14:30
Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Her meslek her ilde, her üniversitede okunmaz. Önemli olan okul değil, iyi eğitim” dedi. Üniversite adaylarının tercih dönemi başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Üniversite mi daha önemli, meslek seçimi mi?” tartışmaları yapılıyor.

YKS tercihleriyle ilgili merak edilenler...

 

Çağın mesleklerine yönelim kadar, bir zanaat sahibi olunması tavsiyesi öne çıkıyor Boğaziçi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi öğretim kurumları, hâlâ ülkenin gözbebeği. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ya da Gazi Üniversitesi gibi köklü ancak eski günlerine kıyasla güç kaybı yaşayan eğitim kurumları da tercih ediliyor.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’a göre her mesleğin karşılığı mutlaka var ama aslolan bu bölümün nerede okunduğu. “Her meslek her ilde, her üniversitede okunmaz” görüşünü savunan Ünsal’a göre özellikle bilgisayar, yazılım, yapay zeka, sağlık bilimleri ve bazı temel mühendislik dalları günümüzde en geçerli meslek dalları arasında. Her üniversiteye her bölümün açılması gerektiğini vurgulayan Salim Ünsal; Antalya, Muğla, Kapadokya gibi yerlerde turizm, Bolu’da aşçılık ve gastronomi gibi o yörenin başarılı olduğu ve ihtiyaç duyduğu meslek dallarına öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

MESLEĞE GÖRE SEÇİLMELİ

Yakın ve uzun vadeli olarak Türkiye’nin ihtiyaç planlaması yapılarak akademik programların bu gereksinimler dahilinde açılması gerektiğini savunan Ünsal, “Sivas’ın ilçesinde iki yıllık işletme okunsa ne olur, okunmasa... Elektrik olmayan yerlere elektrik mühendisliği açıyorsun. Hayvancılık, arıcılık olmayan yere onları açıyorsun. Önemli olan bölümü açmak değil, iyi eğitim verebilmek ama çoğu yerde eğitim yok” yorumunu yaptı. Ünsal, günümüzde meslek seçiminin mi yoksa üniversitenin mi daha önemli hale geldiği sorusunu şöyle yanıtlıyor: Meslek de üniversite de önemli. Eskiden meslek daha önemli olarak düşünürdük ama üniversite de çok önemli. Adaylar, hangi meslekleri yapmak istediklerini çıkardıktan sonra o mesleği nerede okumanın daha fazla yetkinlik kazandıracağına bakılmalı.

İYİ YERLERİ TERCİH EDİN

İktisat, işletme, tarih, sosyoloji gibi bölümlerin ise çok iyi bir yerde okunmayacaksa tercih edilmemesi gerektiğini savunan Ünsal; Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ya da Marmara Üniversitesi gibi metropol üniversiteleri dışındaki yerlerde, ülkenin ücre köşelerinde, doğru dürüst hocası bile bulunmayan okullardaki eğitimin pek de geçerliliğinin olmadığını ileri sürdü. Tıp, eczacılık, diş hekimliği, beslenme ve diyetetik gibi bireylere hizmet verilen, ünvana sahip olmanın yeterli olduğu bölümlerin önemini yitirmediğini savundu.

Haber Merkezi

***

YKS birincisi Harun Durak'tan ders çalışma tavsiyeleri
500 tam puan aldı, kariyerini İlahiyat alanında planlıyor - 'Bu yöntem, bana yeterli oldu'
'Birincilik biraz sürpriz oldu'

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BiK cezaları basın özgürlüğüne darbe

    Havalimanı kira borçları neden 2043’e ertelendi?

    Meclis göreve

    Önemli olan okul değil, iyi eğitim verebilmek

    Hatay’da su yok, gıda yok; asbest var, yangın var

    Sudan’da hastaneler hizmet veremiyor

    Artvin’de yazın kar topu oynadılar

    Adana'daki korkutan depremlere ilişkin son durum?

    AYM sulh cezaların gölgesinde

    İnsanca bir ücret istiyoruz

    Bankaların faiz vurgunu

    Borç stoku bir ayda yüzde 19 arttı

    Şoförlerden zamlara tepki

    Milas’ta çam ağaçlarına nasıl kıydınız?

    İnternete yüzde 70 zam

    Marmara'da sıcaklıklar daha da artacak

    Sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek, hafta sonu 10 derece düşecek

    Manisa - Saruhanlı'da da orman yangını çıktı

    Twitter’ın logosu değişti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim fırsattı, ama...
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü
    Mehmet Kenar

    Kendinin veli olduğunu bilmeyen evliya: Ali Kemal Yavuzsoy
    Genel

    İnternete yüzde 70 zam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Müstebitlerden nasıl kurtulacağız?
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    İMÂM-I RABBÂNÎ VE RİSALE-İ NUR - Müceddid-i Elf-i Sânî’den Müceddid-i Ahir Zaman’a
    M. Latif SALİHOĞLU

    Âhirete imanın dünyadaki faydaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bankaların faiz vurgunu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.