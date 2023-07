Önemli olan okul değil, iyi eğitim verebilmek

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Her meslek her ilde, her üniversitede okunmaz. Önemli olan okul değil, iyi eğitim” dedi. Üniversite adaylarının tercih dönemi başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Üniversite mi daha önemli, meslek seçimi mi?” tartışmaları yapılıyor.

YKS tercihleriyle ilgili merak edilenler... Çağın mesleklerine yönelim kadar, bir zanaat sahibi olunması tavsiyesi öne çıkıyor Boğaziçi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi öğretim kurumları, hâlâ ülkenin gözbebeği. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ya da Gazi Üniversitesi gibi köklü ancak eski günlerine kıyasla güç kaybı yaşayan eğitim kurumları da tercih ediliyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’a göre her mesleğin karşılığı mutlaka var ama aslolan bu bölümün nerede okunduğu. “Her meslek her ilde, her üniversitede okunmaz” görüşünü savunan Ünsal’a göre özellikle bilgisayar, yazılım, yapay zeka, sağlık bilimleri ve bazı temel mühendislik dalları günümüzde en geçerli meslek dalları arasında. Her üniversiteye her bölümün açılması gerektiğini vurgulayan Salim Ünsal; Antalya, Muğla, Kapadokya gibi yerlerde turizm, Bolu’da aşçılık ve gastronomi gibi o yörenin başarılı olduğu ve ihtiyaç duyduğu meslek dallarına öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti. MESLEĞE GÖRE SEÇİLMELİ Yakın ve uzun vadeli olarak Türkiye’nin ihtiyaç planlaması yapılarak akademik programların bu gereksinimler dahilinde açılması gerektiğini savunan Ünsal, “Sivas’ın ilçesinde iki yıllık işletme okunsa ne olur, okunmasa... Elektrik olmayan yerlere elektrik mühendisliği açıyorsun. Hayvancılık, arıcılık olmayan yere onları açıyorsun. Önemli olan bölümü açmak değil, iyi eğitim verebilmek ama çoğu yerde eğitim yok” yorumunu yaptı. Ünsal, günümüzde meslek seçiminin mi yoksa üniversitenin mi daha önemli hale geldiği sorusunu şöyle yanıtlıyor: Meslek de üniversite de önemli. Eskiden meslek daha önemli olarak düşünürdük ama üniversite de çok önemli. Adaylar, hangi meslekleri yapmak istediklerini çıkardıktan sonra o mesleği nerede okumanın daha fazla yetkinlik kazandıracağına bakılmalı. İYİ YERLERİ TERCİH EDİN İktisat, işletme, tarih, sosyoloji gibi bölümlerin ise çok iyi bir yerde okunmayacaksa tercih edilmemesi gerektiğini savunan Ünsal; Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ya da Marmara Üniversitesi gibi metropol üniversiteleri dışındaki yerlerde, ülkenin ücre köşelerinde, doğru dürüst hocası bile bulunmayan okullardaki eğitimin pek de geçerliliğinin olmadığını ileri sürdü. Tıp, eczacılık, diş hekimliği, beslenme ve diyetetik gibi bireylere hizmet verilen, ünvana sahip olmanın yeterli olduğu bölümlerin önemini yitirmediğini savundu. Haber Merkezi *** YKS birincisi Harun Durak'tan ders çalışma tavsiyeleri

