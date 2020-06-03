Online eğitim, üniversite özerkliğine darbe

Üniversitelerde online eğitimin kalıcı hale getirilmesine yönelik eleştiriler sürüyor.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER), pandemi sürecinde yaygınlaşan online eğitimin ‘üniversitelerin özerkliğine darbe vurduğunu’ söylüyor. Gazeteduvar’ın haberine göre, ÜNİVDER ve birçok akademisyen, öğrencilerin Mart ayından beri online eğitime başlamasının eğitimdeki birçok kötü süreci de gün yüzüne çıkarttığını savunuyor. ÜNİVDER Başkanı Prof. Gülhan Türkay, uzaktan eğitimin üniversitelerin anlayışına aykırı bir durum olduğunu söyleyerek, “Üniversitelerin bir farkı var. Üniversiteden mezun olmanın anlamı çok farklı. Sadece bilgi değil bu, bilgiyi nasıl kullanması gerektiği de önemli. Arkadaşlar arasında yüz yüz iletişim çok önemli. Online eğitim kişiyi dünyasına hapsetmesi anlamına geliyor. Çevresini darlatıyor. Beyin gelişimini engelliyor. Örneğin uygulamalı alan. Online eğitimde uygulamalı alana ulaşmak çok zor. Sosyal bilimler, insanlarla iletişim kurmak demek. Bunun gerçekleşmemesi bir bacağının eksik olması anlamına geliyor. Bilgisayarı olmayan, interneti olmayan öğrenciler var. Durum böyle olunca bu çocukların başka işlerle uğraşması anlamına geliyor. Bu tür eğitime karşıyız. Online eğitim olağanüstü durumlarda yapılır. Bunun genele yayılması, eğitimin yüzde 40’nın online yapılması kabul edilir değil.” diyor.

2 BİN 500 YILLIK GELENEK

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş de online eğitimin kalıcı hâle getirilmesine yönelik uygulamaları eleştiriyor. Gümüş’e göre yüz yıllar önce temelleri atılan modern üniversite kavramı da bu yöntem içerisinde yok olacak: “Eğitimin en önemli boyutu didaktik diyalog sanatıdır. Tartışma olmadan eğitim olmaz. Zaten uzaktan eğitimle bunlar çöp olmuş durumda. Üniversiteler aynı zamanda bir alt toplum ve toplum olma biçimi. Bunlar tümden ortadan kalkıyor ve yeni bir toplum ortaya çıkıyor. Üniversite bir örgütlenme biçimidir. Uzaktan eğitim modellerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Aksi, niteliksiz insan yetiştirme olur. Bu da bir fırsata dönüşüyor. Üniversiteler aklı başında ise bu anlayışa karşı çıkar. 2 bin 500 yıllık bir geleneğin yok olmasını engellemek gerekiyor.” diyor.