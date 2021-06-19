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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Online şölenle bir yıl daha tamamlandı

19 Haziran 2021, Cumartesi
Her yıl eğitim-öğretim dönemiyle beraber başlayan Gülümse Çocuk Kulübü eğitimleri, on yedinci yılını çevrimiçi video konferans görüşmesi aracılığıyla yapılan bir şölenle tamamladı.

Semanur Karaca - ANKARA

Salgının etkisiyle hayatımıza çoğunlukla çevrimiçi olarak devam ederken Gülümse Çocuk Kulübü dijital dünyada da bizi yalnız bırakmadı. Özenle planlanan müfredat, Gülümse Çocuk Kulübü’nün web sitesinde (https://sites.google.com/view/gulumsecocukkulubu) herkese açık olarak sunulmaya başladı. Haftalık Risale-i Nur ve ilmihal dersleriyle miniklerin kalbine Nur tohumları ekilmesi amaçlanan bu program rengârenk faaliyetlerle yıl boyunca devam etti.

Ayrıca web sitesinin yanı sıra 2021 yılı içinde Gülümse Çocuk Kulübü YouTube kanalı ve Instagram (@gulumse.cocuk.kulubu) sayfası da yayın hayatına başladı. Dönem dersleri haricinde çocuklara özel olarak hazırlanan imanî dersler bu sosyal medya platformlarında görsel paylaşımlarla yayınlandı. Salgına rağmen özverili ekip çalışması ve çocuklar ile velilerinin ilgili katılımlarıyla dolu dolu geçen yılın ardından bir döneme daha veda edildi. Geleneksel Gülümse Çocuk Kulübü yıl sonu şöleni çevrimiçi video konferans aracılığıyla ülkemizin dört bir yanından katılımcılarla gerçekleştirildi. 

Şölen, Gülümse çocuklarının Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinin ardından şölen açış konuşmasıyla başladı. Daha sonra altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin hazırladığı Risale-i Nur Oratoryo videosu izlendi. Şölen programı, Gülümse ablaları tarafından hazırlanan Karagöz-Hacivat perde oyununun sergilenmesi ve ekran karşısındaki çocuklarla beraber eğlenceli oyunların oynanmasıyla devam etti. Veda şöleni en son Gülümse Çocuk Kulübü için özel olarak hazırlanan ve ilkokul öğrencilerinin seslendirdiği şölen şarkısının neşe dolu videosu ve beraber hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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