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8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ÖSYM, bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi

07 Şubat 2023, Salı 17:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart’ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart’ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek. 12 Mart’taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart’a kadar başvuru alınacak.

 

AA

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