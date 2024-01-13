ÖSYM’den sınav ücretine yüzde 164 zam

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Şubat’ta yapılacak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvurusu 10 Ocak’ta başladı.

2024 yılında yapılacak ilk YÖKDİL/1 sınavının giriş ücreti 490 TL olarak açıklandı. Geçen sene aynı dönemde olan sınava göre yüzde 164 zam uygulandı. Geç başvuruların gerçekleştirileceği 24 Ocak’ta ise ücret yüzde 50 daha fazla alınacak. Geçen sene yapılan YÖKDİL/1 sınavının giriş ücreti 185 TL, YÖKDİL/2 ise 260 TL olarak açıklanmıştı. Haber Merkezi

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