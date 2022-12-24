Özel okul öğretmenleri mağdur

Asgari ücret yüzde 54,5 arttı ama özel okullarda çalışan öğretmenler kaygılı. Çünkü patronların sözleşmeyi bahane ederek öğretmenlerin hesabına yatan 8 bin 500 TL’nin 3 bin TL’sini elden geri alabileceği ifade ediliyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, öğretmenler tarafından sendikaya ihbarlar gelmeye başladığını söyledi. Edebali sistemi şöyle anlattı: “Bu öğretmenler süreli sözleşmeli çalışıyor. Bir sonraki senenin sözleşme şartları nisan ve mayısta belirleniyor. Eğer bir zam oranı varsa bu ekimde yansıyor. Bu sene anlaşılacak aylık ücret ekimde maaşlara yansıyacak. Şöyle düşünün; asgari ücret bugüne kadar 5 bin 500 TL’ydi. 8 bin 500 TL oldu. Şöyle diyorlar ‘Biz sizinle bir sözleşme yaptık ve sözleşmede yazan ücret 5 bin 500 TL. Biz bunu bir senelik sözleşme olarak yaptık. Sizin ekime kadar alacağınız ücret belli. Biz size 8 bin 500 TL yatıracağız, 3 bin TL’sini elden geri alacağız.’ Bu yasal değil ama denetim yok. Özel okul sahipleri de bu denetimsizlikten faydalanıyor.” Haber Merkezi

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