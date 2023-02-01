Özel okullarda kriz

Zamlarla baş edilemeyen özel okullarda 250 bin öğrencinin kaydını aldırdığı, 20 bin öğretmenin ayrıldığı belirtildi. Veliler, okulların eğitim ücreti dışındaki yemek, kırtasiye ve genel gider masraflarına % 300’lere varan zam yaptıklarını söyledi. pek çok özel okul öğretmeninin maaşı ise asgari ücret seviyesinde kaldı.

Özel okul velileri, okulların eğitim ücreti dışındaki yemek, kırtasiye ve genel gider masraflarına yüzde 300’lere varan zam yaptıklarını ve yönetmeliğe aykırı biçimde bu hizmetleri almaya zorunlu tutulduklarını söylüyor. Özel okullar ise artan maliyetler doğrultusunda eğitim ücretlerine zam yapamadıklarını belirtiyor. BBC Türkçe, zamlar nedeniyle çocuklarını özel okuldan almak zorunda kalan velilerle konuştu. Resmi verilere göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında 14 bin 179 özel okulda 1 milyon 578 bin 233 öğrenci eğitim gördü. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin örgün eğitimdeki oranı yüzde 9 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez özel okulların eğitim ücreti için yönetmelikle belirlenen formülün dışına çıkarak, eğitim ücretlerindeki zammın en fazla yüzde 65 olabileceğini açıkladı. Bu müdahalenin özel okul velilerini bir nebze rahatlatması beklenirken veliler, eğitim ücretine yüzde 65’ten fazla zam yapamayan okulların; yemek, kırtasiye, giysi ve ek giderler gibi “zorunlu tutulan” ek hizmetlere yaptığı fahiş zamlarla karşılaştı. Özel okul öğretmenlerinin maaşları ise çoğunlukla bu zamlardan payını alamazken, pek çok özel okul öğretmeninin maaşı asgari ücret düzeyinde.

Bir çocuk okutmak bile çok pahalı

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, “MEB müdahale etmemiş olsaydı bu yıl eğitim ücretleri yüzde 105 artacaktı” diyerek, zam kısıtlamasının özel okulları olumsuz etkilediğini söylüyor. İstanbul’da bir özel okulda bu yıl yemek ücretinin 11 bin TL’den 30 bine TL’ye ve 11 bin TL olan kitap ücretlerinin 25 bin TL’ye çıkarıldığını söyleyen Ayşe adlı bir veli, bu sene ilk kez “ek gider” adı altında 9 bin TL ücret istendiğini söylüyor. Geçen sene iki çocuğunu özel okulda tüm masraflarıyla birlikte yıllık 104 bin TL’ye okutabildiğini söyleyen bir başka veli Hasan, bu sene bu fiyatın 230 bin TL olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu sene bir çocuğu okutmak, geçen sene iki çocuğu okutmaktan daha pahalıya gelecek.”

Evlatlarımızla bizi test ediyorlar

Zamlarla baş edemediklerini anlatan aileler, çocuklarını yıllardır okudukları özel okuldan almak zorunda kaldıklarını büyük bir üzüntüyle anlatıyor. Çocuğunun gelecek sene lise sınavlarına gireceğini söyleyen Ayşe, çok kritik bir yıl olmasına rağmen çocuğunu okuldan aldığını söylüyor: “Sınıfımızda 23 öğrenci vardı, şimdiden 6 veli çocuğunu devlet okuluna verdi. Veliler özel okulların yönetmeliğe aykırı bu uygulamalarına karşı geldiklerinde, okulda çocuklarına mobing uygulanmasından da korkuyor.” Liseye geçen kızını 8 yıldır okuduğu okuldan alan Nergis ise kızının ciddi uyum sorunu yaşadığını ve psikolojik destek aldığını söyleyerek “Zamlar bir yılda iki-üç katını geçti. Ne kadar vurabilirsek kârdır diye düşünüyorlar. Evlatlarımızla bizi test ediyorlar” diyor.

‘30 yıllık özel okullar kapanıyor’

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk’e göre, Türkiye’deki ekonomik kriz sadece öğretmen ve velileri değil, aynı zamana özel okulları da vurdu. Öztürk, “Pandemiden önce 170 bin öğretmenimiz vardı, 150 bin öğretmene düştü. 1,5 milyon öğrencimiz vardı, şimdi 1 milyon 250 bine düştü” diyor. Özel okulların en önemli gider kaleminin personel maaşları olduğunu söyleyen Öztürk, “Bize geçen yıl en fazla yüzde 36,7 zam yapabileceğimiz bildirilirken, o günkü asgari ücret 2 bin 850 liraydı. Bugün ise asgari ücret 8 bin 500 lira” diyor.