Özel okullarda süper zenginler okuyacak

Hayat pahalılığı eğitimi de vurdu. Özel okulların fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan önlemler de yetersiz kaldı. Özel okulların 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretleri fahiş artışları bir kez daha gözler önüne serdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okul ücretlerine yapılacak zam oranını yüzde 65’le sınırladı. Ancak bu düzenleme sadece ara sınıflarda yapılacak zamlar için geçerli. Yeni kayıtlarda ise özel okullar çok daha yüksek ücretlerle öğrenci kabul ediyor. Örneğin her yıl özel okullar arasında öğrenim ücretinde rekor kıran Robert Kolej’de bu yıl hazırlık sınıfına yerleşecek yeni öğrenciler için öğrenim ücreti peşin ödenmesi durumunda 446 bin 400 TL oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücreti peşin ödenmesi durumunda 228 bin 900 TL’ydi. Bu durumda kolejin ilk kayıtta yüzde 95 oranında bir artışa gittiği görülüyor. Haber Merkezi

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