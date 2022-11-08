Özer’den ‘ara tatil’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek vermek üzere oluşturulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) uygulamasına 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm ara tatillerinde devam edileceğini söyledi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 14-18 Kasım’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde mesleki eğitim programlarına Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden katılacak. AA

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