Pahalılık, beslenme çantasını da vurdu

Hayat pahalılığı okul kantinlerinde satılan ürün fiyatlarına yüzde 100’e varan oranlarda zam olarak yansıdı. Maliyetlerden dolayı dar ve orta gelirli ailelerin, çocuklarının beslenme çantalarına koydukları yiyecek çeşidi azaldı.

independentturkish’in haberine göre, 2022-2023 eğitim, öğretim yılının başladığı bugünlerde aileler, öncelikli olarak öğrenci olan çocuklarının defter, kitap, çanta gibi eksiklerini karşılamaya çalışıyor. Ancak geçen yıl kendini göstermeye başlayan bir sorun bu yıl daha da ağır hissedilecek gibi görünüyor.

O da öğrencilerin artan beslenme giderleri. Maliyetlerin yükselmesi çocukları okuyan dar ve orta gelirli ailelerinin bütçesini daha da zorlayacak. Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası da yeni dönemde uygulanacak kantin fiyatlarını açıkladı. Fiyatlara bakılınca okul kantinlerinde de yüzde 100 oranında artış olduğu net. En basitinden bir sandviç tost 15, 0,5 litre su 3, küçük ayran 5, büyük ayran 7, kutu süt 7 ve gözleme 20 liradan satılıyor.Bu fiyatlar dışarıya oranla uygun gibi görülse de bunların çocuklar tarafından ailelerince verilen harçlıklarla alınacağını göz öünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla etütle birlikte sabah 09.00’dan neredeyse akşam 17.00’ye kadar okulda kalan bir çocuk, bir tost ile bir küçük ayran bile alsa gün içerisinde en az 20 lira harcaması gerekiyor. Bu ise ayda 400 lira ediyor. Su parası da düşünülünce ilkokula başlayan bir çocuğun bile cebine ayda 500 lira harçlık koymak gerekiyor.

Haber Merkezi