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5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Pahalılık gençleri açık öğretime yöneltiyor

05 Ağustos 2023, Cumartesi 17:23
Türkiye’de hayat pahalılığı ve kalitesiz eğitim gibi sebeplerle birçok genç liseyi açıktan bitirmeyi tercih ediyor.

Kiralar tercihleri olumsuz etkiliyor
Üniversitelilerin kira kabusu

 

Türkiye’de ilk ve orta öğretim kurumları sisteminde sık sık yapılan değişiklikler gündemdeki yerini koruyor. Üniversiteye yerleştirme sınavı, özel ve devlet okulları arasında eğitim kalitesi farklı, İngilizce hazırlık, Anadolu ve Meslek liseleri gibi okullarda verilen özgün eğitim uzmanlar tarafından eleştiriyor. Bu durumdan en çok zarar gören hiç kuşkusuz lise ve üniversite çağındaki gençler. Ancak Türkiye’de son dönemde yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi sebepler, eğitimdeki mevcut sorunları farklı bir boyuta taşıyor.

Euronews’in haberine göre, artık ülkenin birçok bölgesinde ve özellikle de büyük şehirlerde lise ve üniversite çağındaki birçok öğrenci okula gitmek yerine “açık lise” ya da “açık öğretim” gibi tercihlere yöneliyor. Büyük şehirlerde okula giderken ödenen otobüs, metro gibi yol masrafları, kantinlerin pahalı oluşu, derslerin boş geçmesi gibi nedenler birçok gencin açık lise eğitimini tercih etmesine sebep oluyor. Doğukan Mağol da açık liseye giden öğrencilerden biri. 17 yaşındaki Doğukan orta okul sonrası maddi imkansızlıklar sebebiyle doğrudan açık liseye kaydolmuş. 14 yaşından beri çalışan Doğukan, derslerinde çok zorlanmadığını ancak hem çalışıp hem okumanın kendisini fiziksel olarak yıprattığını ifade ediyor.

 

Masraflar yönlendiriyor

Kayra da açık liseyi bitirip üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci. Kayra, yol ve yemek masrafı gibi maddi külfetlerden de kurtulmak için açık liseye yazıldığını söylüyor. İdil, lisede aldığı eğitimin kalitesiz olması, yol ve yemek masraflarının artması sebebiyle orta öğretimini açık lisede tamamlamış. İdil Nehir Ortak okulla ilgili benzer şeyler söylüyor. Okuldaki derslerin çoğunun boş geçtiğini ve edebiyat gibi önemli bir derste bile öğretmenlerin kendilerine tiyatro izlettiğini belirten İdil, okul kantinlerinin çok pahalı olduğunu ve dershanedeki eğitimin de okula nazaran çok daha kaliteli olduğunu belirtiyor. Parası yetmediği çoğu zaman aç kaldığını belirten İdil, eğitimin sisteminin sürekli değiştiğini ifade ediyor.

Haber Merkezi

 

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