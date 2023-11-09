Yazarımız Yasemin Güleçyüz, Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen seminerde, “Bu kaos ortamında Kur’an’dan hazırladığı reçetelerle Bediüzzaman’ın fikirlerinin, kurtuluş için yol gösterici olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kübra Örnek Korkmaz - İSTANBUL

Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen Aile seminerleri programı, ‘fıtrat’ konusuyla başladı. Her ay belli konular işlenecek olan program Anadolu ve Avrupa yakası hanım okuyucularını bir araya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Yeni Asya Vakfı’nda bir aile seminerleri verilerek açılış yapıldı.

Seminerde, “Hane-i saadetim ailem” başlığıyla mahiyetim nedir, fıtratın farkında mıyız, ifsat komitelerinin maksadı ne, ahlakın aileye etkisi gibi sorulara cevaplar verildi.

Masa çalışması şeklinde çalışılan konular ekip olarak hazırlandı. Fıtrat masası ekip çalışmasına; Emine Kostak, Serpil Öğüt, Halide Keçeli, Şükran Gül Durum, Zeynep Aksoy, Fatma Demir, Sümeyye Yıldız, Sümeyye Tuna destek verdi. Seminer aralarında çay ikramı yapıldı. Neşriyat hizmetiyle kitap satışı gerçekleşti. Aile seminerlerine özel hazırlanan magnetler ilgi gördü.

Reçete Kur’an’da

Sunuculuğunu Gülnur Tercan’ın yaptığı seminer programının açış konuşmasını Yasemin Güleçyüz yaptı. Güleçyüz, “Aile tarih boyunca farklı din kültür ve coğrafyalarda her zaman sağlıklı toplumun temeli olmuştur. Ailenin bozulduğu toplumların çöküşe mahkûm olduğuna tarih şahittir. Günümüzde geniş aileden çekirdek aileye geçilse de aile kurumunun korunması ve devamlılığı bugün de önemlidir. “Bugün insanlık aleminde bir kaos Bediüzaman’ın tabiriyle ‘manevi buhran’ yaşanıyor. Aile kurumu da bundan etkileniyor. Biz bu kaos ortamında Kur’an’dan hazırladığı reçetelerle Bediüzzaman’ın fikirlerinin, kurtuluş için yol gösterici olduğuna inanıyoruz. Biz bir adım atmak bu konuyla hemhal olmayı istedik. Söylenecek sözümüz vardı.Bu çalışmaların külli bir dua hükmüne geçmesini Rabbimizden ümit ediyoruz” dedi.

Emine Kostak, insanın mahiyeti ve kulluk bilincini anlattı. Kostak şunları söyledi: “İnsanın mahiyeti gereği fıtratına uygun olan ve insana dünya ve ahiret saadetini netice veren vazifei asliyesi onun kulluğudur. Risale-i Nur’da bunun izahı çekirdek misali üzerinden yapılır. Eğer o çekirdek, o manevî cihazatını emr-i tekvinîsini imtisal edip hüsn-ü istimal etse o dar âlemden çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz’î hakikati ve ruh-u manevîsi, büyük bir hakikat-i külliye suretini alacaktır.”

Fıtratla tanışalım

Serpil Öğüt, insan fıtratı nedir, kadın erkek fıtrat özellikleri nedir, ahlakın fıtrat ve aile üzerine etkilerini ele aldı. Öğüt, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Toplumu ayakta tutan aile olduğundan dolayı aileyi oluşturan bireylerin de kendi cinsiyetlerine sahip çıkması lazım. Aile hayatını sağlıklı devam ettirebilmek kadın-erkek arasındaki fıtri farklılıkları bilmek ve ona göre davranmakla olur. Günümüzde bu kadar aile problemleri fazla yaşanmasında ve karı-koca arasında muhabbetin kaybedilmesinde en önemli etken fıtrattaki bozulmalardır. Son yıllarda kadınlarda ciddi bir erkekleşme var. Bunun karşısında da erkeklerde de kadınlaşmaya doğru bir gidişat var. O halde kadın ve erkek fıtratını, yaratılışını tanımaya çalışarak başlayalım.”

Ahlâkı bozmaya çalışıyorlar

Şükran Gül Durum, fıtrat bozmak için ifsat komitelerinin oyunlarından bahsetti. Durum, şunları söyledi: “İfsâd komitelerinin tahribin esas amacı ahlâkı bozup insaniyetin kemalâtına gem vurmak ve iki dünyanın da mahvına çalışmaktır. Biz de Risale-i Nur’daki ‘Yüksek hissiyat ile güzel ahlâkın neşvüneması ancak mücâhede ve içtihâdla olur. Ve kezâ, her şeyin ve her işin tekâmülü, zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur’ sırrını maksat edinmeliyiz. Muvaffak edecek ancak Allah tır.”