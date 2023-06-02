Risale-i Nur’a dört elle sarılalım

Düzce Yeni Asya Derneği’nde, Düzce Yeni Asya Hanımlarının düzenlediği panelde, “Risale-i Nur’lara sarılarak, bütün düstur ve prensiplerine riayet ederek istikamette olmak ve fıtrata uygun davranmak mümkündür” denildi.

Mine ARSLAN - DÜZCE

27 Mayıs Cumartesi günü Düzce Yeni Asya Derneğinde, Düzce Yeni Asya Hanımlarının düzenlediği ‘İfsad Komitelerine Karşı Kuvvetli Ümidimiz Şahs-ı Manevi’ konulu panel gerçekleştirildi. Panele Adapazarı, İzmit, Kdz. Ereğli ve Düzce’den hanımlar katıldı. Panelin panelistlerini İzmit’ten gelen Güler Çakmak, Kübranur Özer ve Nuran Onay oluştururken moderatörlüğünü Mine Arslan yaptı.

Panelin amacı ‘İfsad Komitelerine Karşı Kuvvetli Ümidimiz Şahs-ı Manevi’ başlığı altında Şahs-ı Manevi’yi anlam ve mana olarak müdakkik incelemek, yararlarına değinmek, şahsı manevide sebat ve istikametle nasıl ilerlenilir onu incelemekti. Bu amaç doğrultusunda Şahs-ı Manevi’nin sözlük tanımı yapıldıktan sonra ayet, hadis ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin ifadeleriyle anlatıma devam edildi.

Şahs-ı Manevi’nin Hayt-ı Nuraniye’ye bakan kısmını Güler Çakmak Hanım anlattı. Anlatımında; Peygamber Efendimizin kainatin çekirdeği ve en nurlu meyvesi olduğundan, Peygamberimizden önce bu temsiliyeti diğer peygamberlerin yaptığından, Peygamberimiz sonrasında ise evliyalar ve asfiyalar tarafından devam ettirildiğinden bahsetti. Sözlerine; ahirzamanda da bu temsilin yani Hayt-ı Nurani’nin Kuran-ı Kerim’in, Hz. Ali’nin ve Gavs-ı Azam Abdulkadiri Geylani Hazretleri’nin ifadesi ile Risale-i Nur talebelerinin şahsı manevisi ile olacağını söyleyerek devam etti. Bu üç delil panel sırasında müdakkik incelendi.

Panele ‘Ferd-i Ferit Olan Şahs-ı Maneviyi’ anlatmak üzere Kübranur Özer anlatımıyla devam etti. Anlatımına Cenab-ı Hakk’ın efendimizi Ferd-i Ferid olarak yarattığına değinerek başladı. Peygamberimiz ve Gavs-ı Âzam, İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Rabbânî gibi zatların zamanında ferdiyetçilik ön plandaydı ve insanlar o ferd ile hakikatlere ulaşıyordu. Dolayısıyla tasavvuf geleneği ve bu gelenekte var olan gavsiyet, kutbiyet, ferdiyet gibi makamlar ihtiyaçlara cevap verebiliyordu. Günümüzde cemaatin manası kuvvet bulup inkişaf etmesinden ve Allah’ın kereminden dolayı o ferdiyet manası artık cemaate aksetmiştir. Onun için Nur talebesi başka kutup ve velilerin riyasetine girmeye mecbur olmamaktadır. Makamların karşılığı da Risale-i Nur’da ve onun Şahs-ı Manevisinde yer almaktadır. Gavsiyet makamının Risale-i Nur’daki karşılığı Nokta-i istimdattır. Kutbiyet makamının ise Risale- i nurdaki karşılığı Nokta-i İstinad yani Allaha olan tahkiki imandır. Ferdiyet makamı tasavvufta Kutbiyetin ve Gavsiyetin üstünde bir makamdır. Risale-i Nur’un ve onun cemaatinin şahsi manevisi, bu zamanın “Ferit makamını” temsil etmektedir. Cemaat içindeki biz talebeler ise, bu Ferit makamının hücrelerini oluşturmaktayız.’ ifadeleri Kübra Hanım’ın panel konusunu oluşturmaktaydı.

Son panelist Nuran Onay Hanım ise konu olarak ‘Şahs-ı Manevide Sebat ve İstikamette Nasıl Olunur?’ sorusunu ele aldı. Nuran Hanım’ın konusuyla ilgili çıkarımlar şu şekilde olabilir; ‘İstikamet üzerine olmak diyince aklımıza peygamber efendimiz gelmelidir. Zira onun yolu ifrat ve tefrit olmayıp vasat olan, sıratı müstakim olan, fıtrata uygun olandır. İstikamette olmak zaten fıtrata uygun davranmaktır. ‘İstikamette nasıl olunur?’ asrımızın müceddidi olan Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’lar tarafından açıklanmıştır. Risale-i Nur’lara sarılarak, bütün düstur ve prensiplerine riayet ederek istikamette olmak ve fıtrata uygun davranmak mümkündür. Risale-i Nur’lar bu noktada bizler için bir nimet, Risale-i Nur’ların Şahs-ı Manevi’sinin içinde sebat ve istikametle yer almak ise bizim için meziyettir.’

İstifadeli olan panel programından sonra ikram gerçekleştirildi, muhabbetler edildi, il dışından programa gelen diğer hanımlarla tanışıldı. Üstad’ın “Biz bir Şahs-ı Manevi’nin azaları hükmündeyiz” ifadesi program öncesinde, sırasında ve sonrasında hissedilerek anlaşıldı. Tekrarının olması duasıyla…