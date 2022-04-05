Risale-i Nur pusuladır

Yeni Asya hanım okuyucularının İzmir’de düzenlediği seminerde, Risale-i Nur’un insanlara doğru yolu gösteren bir pusula gibi hizmet ettiğine dikkat çekildi.

İZMİR - ŞEVVAL KÖMÜRCÜ - RUMEYSA ER - AYŞE KIRMIZIGÜL

Geleneksel Ege Bölgesi Seminerlerinde bu ayki programı icra eden İzmir Yeni Asya Hanım Okuyucuları oldu. İzmir ilçe ve semtleriyle; Manisa, Turgutlu, Bornova, Çamdibi, Pınarbaşı Yeni Asya Hanım Okuyucularının yoğun katılımlarıyla İzmir Kültür Merkezinde uhuvvet dolu bir katılım gerçekleşti. Seminerimizle beraber; çocuk tiyatrosu, faaliyetler ve gıda kermesi ile şevke medar bir program oldu. Programda Nur Hacınebioğlu’nun “İnsanın Sosyal Bir Varlık Olmasına Risale-i Nur Penceresinden Bir Bakış” ve Tuba Ünlü’nün “İnsan Bir Yolcudur” adlı seminerleri iki bölüm halinde gerçekleşti. Seminerin birinci bölümününü sunan Nur Hacınebioğlu şöyle konuştu, “İnsan olarak bizim en önemli özelliğimiz bir araya gelmek. Üstad, sosyal hayatta en önemli şeylerden biri de millet olmaktır diyor. Üstad Hz. Meşrutiyet hakimiyet-i millettir diyor.

Bizi birbirimizden alıkoyan hastalıklar; Da’ül cehil ile baş ağrısı (cehalet). Cahilliğin çaresi nedir? Önce okumak, okuduktan sonra o hakikatleri hayatımıza yerleştirmek. Husumet hastalığı. Bu duygudan da nefsin üstesinden gelerek kurtulabiliriz. En küçük en önemli sosyal yapı, aile yapısıdır. Bizim hayatımızda demokratikleşmeyi yerleştirmemiz lazım. İçtimai birliklerimiz ölüm korkusunu kaldırır, çünkü birimiz ölsek binler ile hayattayız, sadece günah defterimiz kapanır, sevap defteri devam eder. Seminerimizin ikici bölümünü sunan Tuba Ünlü ise şunları söyledi, “Şu garib ve acib mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?” Bu suallere ben-i Adem namına, Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam, nev-i beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu: Bu insanlar, Sultan-ı Ezeli’nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Mevcudat içinde en kıymettar, hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir. Risale-i Nur, karanlıkta insanlara doğru yolu gösteren bir pusula gibi hizmet ederek, aydınlanmasına vesile oldu ve olmaya devam ediyor.