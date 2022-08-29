Sadece kırtasiye masrafı 3000 TL

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, ancak kırtasiye fiyatlarındaki fahiş artışlar öğrenci ve velileri düşündürüyor.

Veliler çaresiz

Bir öğrencinin ortalama kırtasiye masrafının 1500-2 bin lirayı civarında olacağını belirten kırtasiye çalışanı Bayram Gürleyen, iki çocuklu bir asgari ücretlinin sadece kırtasiye masrafının 3 bin lirayı bulacağını vurguladı. Gürleyen, “Bir de kirada oturduğunu düşünürsen, herhalde onu bir altı ay geriye götürür. Ödeyemeyecek yani. Tanıdık, eş dosttan yardım alacak ya da bankadan kredi çekecek. Bir şekilde onu altı ay, bir sene geriye götürecek. Onun yaşam kalitesini düşürecek, zaten düşük” dedi. 10’uncu sınıfa giden lise öğrencisi, “Bir defter 20 lira. Birkaç tane bir sürü ders var. Her şeyi parça parça almamız lazım. Oturup bir kırtasiye alışverişi yapılmıyor asla” dedi. Öğrenci, “Bu sene en önemli öncelik, yani defter almam lazım. Yoksa başka bir şey alamıyorum. Test kitabını fotokopi çıkarttırıyorum, korsan. Çünkü normal almak imkansız bence, çok pahalı” diye konuştu.

Ankara - anka