‘Sanal eğitim’le hafız oldular

Kahramanmaraş’ta Kovid-19 salgını öncesi okullarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler, okula ara verilmesi sonrası eğitimlerine evlerinde online devam edip hafız olmayı başardı.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında tatil edilmesinin ardından, burada hafızlık eğitimi alan öğrencilerin derslerinin yarım kalmaması için “online” uygulaması başladı. Pandemi sürecinde devam eden online derslerle dönem başında hafızlık eğitimine başlayan 23 öğrenci, Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberleyerek hafız oldu. Okulun Kur’an-ı Kerim eğitmeni Mustafa Özcan, “Öğrencilerimle bir gün öncesinden irtibata geçerek derslerini veriyorum. Nasıl çalışmaları gerektiğini ve bir sayfayı nasıl okumaları gerektiğini anlatıyorum. Ailelerimiz de genel olarak Kur’ân-ı Kerîm biliyor. Dersleri tamamlayan öğrencilerim benimle iletişime geçiyor ve görüntülü olarak onları dinliyorum” dedi. AA

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