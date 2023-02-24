Savaşta bile üniversite kapanmadı

Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Birinci Dünya Savaşında dokuz cephede savaşılırken bile tek üniversite olan İstanbul Darülfünunu’nun kapatılmadığına dikkat çekti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Kültür ve Eğitim eski Bakanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup” diyerek, deprem felaketinden dolayı ülke çapında bütün üniversitelerin uzaktan eğiteme geçirilmiş olmasının vahim bir hata olduğunu söyledi. Birinci Dünya Savaşında dokuz cephede savaşılırken bile tek üniversite olana İstanbul Darülfünunu’nun kapatılmadığına dikkat çeken Çelik, “Eski bir Milli Eğitim Bakanı, kırk yıllık bir öğretim üyesi olarak söylüyorum ki, bu uygulama telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Zaten pandemiden dolayı doğru dürüst üniversite yüzü görmeyen öğrencilerimiz, bir şekilde okullarını bitirecekler ama karşımıza diplomalı ancak mesleki bilgi ve beceriden yoksun mezunlar olarak çıkacaktır. Yazıktır günahtır” dedi.

YÖK, KAFA VE İŞLEYİŞİYLE KESİNLİKLE YÜKSEKÖĞRETİME ZARAR VERMEKTEDİR

Mektubunda üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 25’inin KHK yurtlarında barındığını, hal böyle iken bütün üniversitelerin hangi mantıkla uzaktan eğitime geçildiğini soran Hüseyin Çelik, “12 Eylül darbesini yapan militarist zihniyetin tüm üniversiteleri kışla nizamına sokmak için kurduğu YÖK, bugünkü kafa ve işleyişiyle kesinlikle yükseköğretimimize zarar vermektedir. Onlarca rektörle konuştum. YÖK Başkanının kendilerine aykırı bir görüş serdetmemeleri ve kesinlikle örgün eğit yapmamaları konusunda aleni tehdit ettiğini ifade ettiler” dedi. Çelik mektubunda, ayrıca, “Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ile ilgili alınan karardan dönülmesi gerektiğini zatıâlinize ve kamuoyuna saygı ile arz ederim. Bilir ve takdir edersiniz ki, yanlıştan dönmek erdemdir.” ifadesini de kullandı.