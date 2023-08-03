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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Selamı Yayma Platformu

03 Ağustos 2023, Perşembe
Selamı yayma girişimini güçlendirmek için İstanbul’da Dünya Selamı Yayma Platformu kuruldu. Sempozyuma, Şeyh Raid Salah ile Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği başta olmak üzere çok sayıda din adamı katıldı.

Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah’ın selamı yayma girişimini güçlendirmek ve İslami toplumsal reformu dünyaya aktarmak hedefiyle Dünya Selamı Yayma Platformu’nun kurulduğu açıklandı.

İstanbul’da Eresin Otel’de düzenlenen “Toplumsal Reform ve Selamın Yayılması” başlıklı sempozyuma, Şeyh Raid Salah ile Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği başta olmak üzere çok sayıda din adamı katıldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, yaptığı konuşmada, Dünya Selamı Yayma Platformu’nun kurulduğunu ve daha sonra bunu geliştirmek için programlar ve istişareler yapılacağını kaydetti. Yıldırım, “Selamı yayma fikrini yaygınlaştırmanın acil bir ihtiyaç olduğunu gördük ve ilgili kardeşlerimizle oturup, platformu başlatmak için inisiyatif aldık.” dedi. 

Barışın yayılmasını amaçlıyoruz

Bu girişimin buradan başladığını ve birçok programı olacağını ifade eden Yıldırım, “Hangi programları yapabileceğimizi istişare edip düşünüyoruz ve çalışmamızın başarı ile taçlandırılmasını umuyoruz.” diye konuştu. Ali Muhyiddin el-Karadaği de, “İhtiyacımız olan, sevgiye götüren barışın yayılmasını amaçlayan bir projede olduğumuz için mutluyum.” ifadelerini kullandı. Karadaği, “Bunu başarmak için, nefsin, ruhun ve aklın içini, dışını da ıslah etmek lazımdır ki, insan kardeşiyle uyum içinde olsun ve sevgi dolu, uyumlu bir ümmet oluşsun. Bu, (Şeyh Raid) Salah’ın başarılı bir girişimidir ve desteklenmesi gerekir.”şeklinde konuştu.

AA

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