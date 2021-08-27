Serebral palsili gençlere e-ticaret eğitimi

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve SERÇEV Engelsiz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte uygulamaya geçirdiği proje ile ilk etapta 200 serebral palsili gencin e-ticaret alanında eğitim alarak iş hayatına atılması sağlanacak.

“E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi Projesi” ATO Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde konuşan ATO Başkanı Baran, serebral palsili çocukların, iş hayatında yer almasını sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek “Proje kapsamında serebral palsili 200 çocuğumuz e-ticaret ve e-ihracat eğitimi alarak, okul sonrasında iş hayatında yer alabilecek donanıma kavuşacak” dedi. Baran, 200 kişilik olan kontenjanın projenin ilerleyen dönemlerinde ihtiyaca göre arttırılacağını söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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