Şiddet okula kadar indi

Ortaokul ve lise öğrencileri arasında şiddet olayları artarken uzmanlar saldırganlığın okullara kadar inmesinin büyük tehlikeye yol açacağı konusunda uyardı.

Türkiye’nin önünde büyük tehlike... Ortaokul ve lise öğrencileri arasında şiddet olayları tırmanışta. Çocukların birbirlerini öldüresiye darp ettiği, zaman zaman da acı sonuçlarla biten ‘akran terörü’ sıradan hale gelmeye başladı. Uzmanlar saldırganlığın okullara kadar inmesini şiddetin normalleşmesine bağladı. Sokaklarda gazetecilerin, mecliste milletvekillerinin dövüldüğü ve saldırganların ceza almak yerine alkış aldığı bir ortamın zehirleyici etkisine dikkat çekildi. Karar’ın haberine göre, Büyükçekmece’de 16 yaşında bir çocuğu hastanelik eden akranlarının, korkunç görüntüleri bir de sosyal medyada paylaşmakta sakınca görmemesi tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Asıl sorun zihniyette

İstanbul Sarıyer’de 16 yaşında Emir Koçhan’ın akranları tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından bir tehlikeli olay da Büyükçekmece’de yaşandı. Yaşları 12 ila 17 arasında değişen sekiz çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z.’yi darp ettikleri anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri çocukları gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çok sayıda örneği daha olan vahim gidişat için uzmanlar şiddete teşvik eden oyunlara dikkat çekti. Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Ezgi Karagöz Tanıgör “Dijital bağımlıları oyundaki karakterle özdeşim kurabiliyor. Bu da saldırganlığı artırıyor” dedi. Siyasetteki öfke dilinin de bir kötü örneğe dönüştüğü vurgulandı. Son olarak TBMM’deki yumruklaşma görüntülerinin vekiller, dekanlar tarafından ‘övüldüğü’ hatırlatılarak asıl sorunun bu anlayışta olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi