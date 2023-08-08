"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

08 Ağustos 2023, Salı 00:39
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen olayın ardından bireysel silahlanma konusunu TBMM gündemine taşıdı. Arpacı, “Silahın şakası olmaz. Eğer bireysel silahlanmanın bu denli artmasına izin vermeye devam edersek toplumsal huzuru ve barışı tesis etmek noktasında büyük sorunlar yaşayacağız” dedi.

Her gün en az 9 silahlı saldırı
Çocuk suçlular artıyor
Suç oranlarında ürküten artış

Silaha erişimde etkin bir kontrol sisteminin işlememesi nedeniyle Türkiye’de yaygın bir silahlanma söz konusu olduğunu söyleyen Arpacı, araştırma önergesinde şunları söyledi: Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, 2018-2021 yılları arasında ruhsat alımının yüzde 100’ün üzerinde bir oranla arttığı gözlenmektedir. 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 56’ya kadar yükselmiştir. 2018’de 3 bin 41 kişi yeni taşıma ruhsatı alırken, bu sayı 2021’de 9 bin olmuştur. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2022 yılında binlerce çocuk, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ kapsamında sanık olarak yargılanmıştır. Silah ya da bıçak bulundurduğu gerekçesiyle hâkim karşısına çıkarılan çocuk sayısında 2021 yılına oranla 2022 yılında yüzde 131’lik artış yaşanmıştır.”

Ankara - Mehmet Kara

 

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'

    Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

    Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış

    Çam ağaçlarımızı 5’li çeteye yedirmeyiz

    Deprem testlerine olan talep sıfıra dayandı

    Depremlerden 6 ay sonra salgın riski devam ediyor

    Fiyatları Erdoğan belirliyor

    En sıcak yaz olabilir

    Galatasaray, Olimpija Ljubljana deplasmanında

    Bursa'daki feci kazada 4 kişi öldü

    Nijer'de darbeciler hava sahasını kapattı

    LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

    Türkiye bu modelle devam edemez

    İstanbul depreme hazır değil

    Enflasyon yüzde 70’e dayanacak

    Danimarkalı Müslümanlardan Danimarka hükümetine çağrı

    Emzirmek anneyi de, bebeği de koruyor

    Deprem 6 ayda unutuldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    86 yaşındaki yatalak hastaya reva görülenler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şerh, te’lif, tefsir, tekmil” gibi 12 vazife ve anlamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Tevekkül, tedbir almaya engel midir?
    Genel

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'
    Faruk ÇAKIR

    Depreme hazırlanabilir miyiz?
    Genel

    Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış
    Mehmet KARA

    Meclis ikinci kez olağanüstü toplanırken…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.