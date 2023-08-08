Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen olayın ardından bireysel silahlanma konusunu TBMM gündemine taşıdı. Arpacı, “Silahın şakası olmaz. Eğer bireysel silahlanmanın bu denli artmasına izin vermeye devam edersek toplumsal huzuru ve barışı tesis etmek noktasında büyük sorunlar yaşayacağız” dedi.

Her gün en az 9 silahlı saldırı

Çocuk suçlular artıyor

Suç oranlarında ürküten artış Silaha erişimde etkin bir kontrol sisteminin işlememesi nedeniyle Türkiye’de yaygın bir silahlanma söz konusu olduğunu söyleyen Arpacı, araştırma önergesinde şunları söyledi: Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, 2018-2021 yılları arasında ruhsat alımının yüzde 100’ün üzerinde bir oranla arttığı gözlenmektedir. 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 56’ya kadar yükselmiştir. 2018’de 3 bin 41 kişi yeni taşıma ruhsatı alırken, bu sayı 2021’de 9 bin olmuştur. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2022 yılında binlerce çocuk, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ kapsamında sanık olarak yargılanmıştır. Silah ya da bıçak bulundurduğu gerekçesiyle hâkim karşısına çıkarılan çocuk sayısında 2021 yılına oranla 2022 yılında yüzde 131’lik artış yaşanmıştır.” Ankara - Mehmet Kara

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