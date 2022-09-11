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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Silgiyi ikiye böleceğim

11 Eylül 2022, Pazar 23:44
Kırtasiyeci Baran Güven, anne babanın okul alışverişlerini değerlendirirken, “Yarım yamalak alabiliyorlar. Silgi alıyorlar mesela. ‘Silgiyi iki üç parçaya bölüp öyle vereyim’ diyorlar” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları için alışverişe çıkan aileler pahalılık karşısında önceki yıllarda gündeme gelmeyen çarelere başvurduğunu söyleyen Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e veliler, öğrenciler ve esnaf dert yandığını bildirdi. Öğrenci başına kırtasiye masrafının bir yılda 400 liradan 1500 liraya çıktığını söyleyen Çakırözer, velilerin, fiyatları iki üç katına çıkan kalem ve silgi gibi temel ihtiyaçları bile ikiye üçe bölerek çocuklarına kullandırmaları dikkat çekti. Öğrenci ve velilere ucuz ürün bulma çabasındaki kırtasiyeci esnafı da çareyi, sattıkları defterlerin yaprak sayısını azaltmakta, yeni kitap yerine ikinci el kitaplar satmakta buldu. “Bu fiyatlarla bu eğitim yılı kalemsiz, deftersiz başlayacak”  diyen Çakırözer, kırtasiye ürünlerinde KDV’nin kaldırılması ve ailelere kırtasiye yardımı yapılması çağrısında bulundu.

İKİ ÇOCUĞUN MASRAFI 3 BİN 200 LİRA

Ellerinde listelerle dükkanlarda çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ailelerle de konuşan  Çakırözer, İki çocuğu ile alışverişe çıkan bir annenin, “2 çocuğum da okuyacak. Biri daha ana okulu. Kalemi, defteri, çantası içinde ikisini toplam masrafı 3 bin 200 lira tuttu!” dediğini aktardı. Kırtasiye esnafı Baran Güven fiyatlardaki artışı şöyle anlattı: “Fiyatlar tam iki buçuk katı. Geçen yıl bir öğrencinin temel alışverişi 400 ile 600 lira arasıydı. Bu yıl bin 500 lira. Mesela defterler geçen yıl 15-20 lira bandındaydı, bu yıl 35-45 lira arası dolaşıyor. 72 yaprak defter 37 lira. Geçen yıl 90 yaprağını 15-20 liraya satıyorduk, bu yıl alamazlar diye getirmedik. Az sayfalısını aldık ki alabilsinler. İthal olduğu için özellikle boya kalemlerinin fiyatları da çok arttı.”

SİLGİYİ, KALEMİ ARTIK BÖLEREK KULLANIYORLAR  

Pahalılık karşısında birçok ailenin aldıkları kalem ve silgi gibi temel ihtiyaç malzemelerini çocukları arasında paylaştırdığı ya da çocuklarına bölerek vermesi de dikkat çektiğini bildiren Çakırözer, Kırtasiyeci Baran Güven’in sözlerini şöyle aktardı: “Silgi alıyor 8 lira. Diyor ki, ‘ben bunu üç parçaya böleyim öyle vereyim çocuğuma’ diyor. Boyama kalemlerinde çocuğun rengi bitmiş. Kalemi kırıyor yarısını diğer çocuğuna veriyor. Çoğu ithal olduğu için fiyatlar artıyor. Birkaç veli listeleriyle geldi. Fiyat sordular. Bin 200 lira fiyat çıkınca almadan geri döndüler” dedi. Çakırözer, ziyaretleri sonrasında kırtasiye ürünlerinde KDV’nin indirilmesi ve devletin ailelere kırtasiye desteği sağlaması çağrısında da bulundu.

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