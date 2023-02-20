Üniversitelerde uzaktan eğitim kararına, sosyal medyada “#İyileşmeiçinyüzyüzeeğitim’” etiketiyle, “Şimdi öğrenciler ne yapsın? Evlerini tutsunlar mı, tutmasınlar mı? Gitsinler mi, kalsınlar mı?” diye tepki gösterildi.

Deprem nedeniyle bahar döneminde yüksek öğrenimde online eğitim kararı alınması, üniversite çevrelerinde tepkiyle karşılandı. YÖK’ün bu kararından vazgeçmesi için, çeşitli açıklamalar yapılırken, Twitter’da “#İyileşmeiçinyüzyüzeeğitim” etiketiyle bir kampanya düzenlendi. Eğitim Sen, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği(UNİVDER), Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi (VUDAM), Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar, İstanbul Tabip Odası ve birçok kurum ve kuruluşun katıldığı kampanyanın davet metninde:

Üniversitelere çağrı

“YÖK’ün 17.02 2023’de uygulamalı programlar dışındaki yüksek öğretim programları için Nisan 2023’e kadar eğitimin çevrimiçi yürütüleceğine dair açıklaması, üniversite bileşenlerinin ruh sağlığı ve eğitimin niteliği açısından onulmaz eksikliklere yol açacaktır. Üniversite senatoları kendi eğitim ve öğrenim takvim ve yöntemlerini belirlemekte özgürdür. Üniversite senatolarını ve üniversite bileşenlerini akademik özgürlüklerini, üniversiteleri kurumsal özerkliklerini hatırlamaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.

Belirsizlik alınabilecek kararların en kötüsü

Twitter kampanyasına katılanlar konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “-Nisan çok geç! Gerekli tüm hazırlıklar ivedilikle tamamlanarak bir an önce yüz yüze eğitime geçilmelidir. YÖK belirsiz bir açıklama yaparak mağduriyeti artırmıştır, son anda yapılacak bir açıklama ile öğrenciler okullarına geri dönemezler. Bu belirsizlik derhal ortadan kaldırılmalıdır. Belirsizlik alınabilecek kararların en kötüsüdür. Şimdi öğrenciler ne yapsın? Evlerini tutsunlar mı, tutmasınlar mı? Gitsinler mi, kalsınlar mı? Nisan’a kadar uzaktan eğitim demek bu dönem böyle bitecek demektir. Hibrit eğitim için beklemeye gerek yoktur. Hemen şimdi hibrit, yerleştirilmeler yapılınca yüz yüze.”

Haber Merkezi