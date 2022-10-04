Şimdiden iyilik ve merhameti öğreniyorlar: Öğrencilerden ‘kuş evi’

Ankara’nın Mamak ilçesinde açılan “Merhamet Mektebi” atölyesinde eğitim alan çocuklar, burada yaptıkları kuş evlerini kentteki parklara asacak.

Mamak Müftülüğünce desteklenen projede, çocuklar merhamet temalı sohbetlerin yanı sıra eğitimciler eşliğinde kuş yuvaları da inşa ediyor. Marangozdan aldıkları parçaları birleştirerek kuş evi yapan öğrenciler, boyama ve süsleme çalışmalarının ardından isim verecekleri kuş yuvalarını kentteki parklara yerleştirecek.

Proje sorumlusu müezzin kayyım Naci Barışan, iyiliği yaymak, merhamet kavramını hatırlatmak ve yeniden ele almak amacıyla projeyi başlattıklarını belirterek, “Projeyi öğrencilerime aktardığım zaman çok güzel tepkiler aldım, çok heyecanlandılar.” diye konuştu.

Merhamet Mektebi’nin kötülüğe karşı iyiliği yayma odaklı olduğunu vurgulayan Barışan, “Projenin içeriğinde teorik olarak merhamet temalı anlatımlar var. Pratik olarak ise arkadaşlarımızla birlikte kuş evlerini inşa ettik, beraber boyayacağız. Daha sonra Kurtuluş ve Üreğil parklarına beraber asacağız.” dedi. Farklı grupları da projeye dahil etmek istediklerini bildiren Barışan, zamanla köpek ve kediler için de evler inşa etmek istediklerini bildirdi. Proje eğitmeni Necip Karakaya da toplumun unutulmaya yüz tutmuş bazı hasletlerinin çocuklar vasıtasıyla hatırlatılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.