Sınav kitapları ateş pahası

Son yıllarda kitap fiyatlarındaki artış, özellikle sınavlara hazırlanan öğrencileri büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Bu durum eğitimde fırsat eşitsizliğini daha da belirgin hale getiriyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyon rakamları, kitap fiyatlarına da yansımış durumda.

Özellikle LGS, YKS, KPSS ve ALES gibi sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu kaynak kitapların fiyatları son zamanlarda ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, birçok öğrencinin bu kitaplara ulaşmasını zorlaştırırken, eğitimde fırsat eşitsizliğini de beraberinde getiriyor. Sınavlara hazırlık kitaplarının kitapçılarda ve internet satış mağazalarında fiyatları ufak değişiklikler gösterse de genel olarak tablo aynı. Tek bir kitabın fiyatı 500 TL’yi geçebiliyor. Kitap fiyatlarındaki bu artışın nedenleri arasında, döviz kurlarındaki yükseliş, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki artış gibi faktörler gösteriliyor. Bu durum hem yayınevlerini hem sınava hazırlananları hem de özel eğitim kurumlarını zor durumda bırakıyor.

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