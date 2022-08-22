Sınavsız bir uygulama olur mu?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tartışmaların odağındaki ''Öğretmenlik Meslek Kanunu'' hakkında konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili olarak “Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin çeşitli itirazlar söz konusu. Biz de süreç içerisinde itirazlarımızı ifade ettik. Meclis Milli Eğitim Komisyonu sürecinde temel tekliflerimizi gündeme getirdik ve Genel Kurul sürecinde de konuya ilişkin tekliflerimizi, tepkilerimizi ortaya koyduk. Ama neticede, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ortaya koyduğu bir irade ve çıkmış olan cari bir yasa var. Cari yasaya rağmen de sınavsız bir uygulamanın olması konusunda canlı talep var. Yani bizim ilk başlangıçta kurduğumuz cümleye geri dönülmüş durumda. Bu açıdan süreç devam ediyor. Eğitim Bir-Sen olarak biz, yetkili sendika olarak bu konuda gerekli diplomasiyi yapıyoruz. Konu bizim de gündemimizde” dedi.

Burdur - anka