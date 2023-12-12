Sınıf anneliği isim değiştirerek devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde ‘sınıf annesi’ adı altında görevlendirilen velilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekerek uygulamayı yasakladı.

NTV’de yer alan habere göre, bu durum velileri ikiye böldü. Kimi okullarda sınıf annesi uygulaması kaldırıldı kimilerinde ise, isim değiştirdi ve sınıf temsilcisi oldu.

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