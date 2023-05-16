Sosyal medya empatiyi öldürüyor mu?

Sosyal medya kullanıcıları sanıldığı gibi asosyal tipler mi, yoksa empati düzeyleri yüksek mi? İnsanların sosyal medyayı kullanma amaçları, internette geçirdikleri zaman bize ne söylüyor? Fikirturu instagram hesabında Alison Jane Martingo’nun Psychology Today internet sitesinde bu konu hakkındaki yazısını paylaştı:

“Bir yandan internette zaman geçirmek insanlarla yüz yüze geçirilen zamanı azaltabiliyor ve bu da pratik gerektirdiği için empati becerilerinin paslanmasına neden olabiliyor. Bununla birlikte, insanların sosyal becerilerini geliştirmek ve bu becerileri yüz yüze etkileşimlerde de uygulamak için sosyal medyayı kullanmaları da mümkün. ABD’de daha fazla sosyal medya kullanan bireyler, genellikle empati düzeyinin düşük olması ile bağlantılı iki karakter özelliği olan narsizim ve aleksitimi belirtilerini daha fazla gösteriyor. İngiltere, İspanya ve Hollanda’daki araştırmacılar kendi ülkelerinde daha yüksek sosyal medya kullanımının daha yüksek empati düzeyi ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Hindistan’da yakın zamanda yapılan bir çalışmada ise sosyal medya ile empati arasında bir ilişki bulunamadı”

İstanbul - Lütfiye Kef Özdemir