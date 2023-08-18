Suça sürüklenen çocuk sayısı % 148 arttı

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi, “Suça Sürüklenen Çocuklar Dosyası” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda çocuk yoksulluğuna dikkat çekilerek, yoksulluk ile suç arasındaki ilişki vurgulandı.

Artan çocuk suçlarına çare

Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

Her gün en az 9 silahlı saldırı

Çocuk suçlular artıyor

Suç oranlarında ürküten artış Rapora göre, Türkiye, OECD verilerine göre çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda bulunuyor. Raporda ayrıca Temmuz 2023 itibarıyla bin 13’ü hükümlü olmak üzere toplam bin 559 çocuğun tutuklu olduğu bilgisi paylaşıldı. Yol TV’de yer Raporda çocuk yoksulluğunun suça sürüklenme üzerindeki etkisi vurgulanarak, yoksulluk ve suçun birbirini tetikleyen unsurlar olduğu ifade edildi. Ayrıca, çocuk yoksulluğunun derinleşmesinin suça sürüklenen çocuk sayısını artırdığına dikkat çekildi. Raporda çocukların suça sürüklenmesi ile ilgili verilere de yer verildi. Özellikle okul başarısızlığı, devamsızlık, aile içi şiddet, çocuk işçiliği gibi faktörlerin suça sürüklenme riskini artırdığı belirtildi. Haber Merkezi

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