Suça sürüklenen çocuk sayısı 2 kat arttı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşe Mine İşler, çocukların suça sürüklenmelerinde etkin olan çevresel faktörlerin başında ailenin geldiğini belirterek, “Suç ve çocuk kavramı aslında yan yana gelmemesi gereken iki kavram. Ailede herhangi bir suç geçmişi varsa, alkol, uyuşturucu kullanan bir aile üyesi varsa, ailenin ekonomik anlamda geçim sıkıntısı varsa, çocuk, hem çocuk işçiliğine hem de suça sürüklenebiliyor” dedi.

Öte yandan Sorunun çözümü noktasında çevresel faktörlere odaklanan müdahalelere ihtiyaç olduğunu belirten İşler, “Milli Eğitim Bakanlığı, risk bölgelerinde, yani suça sürüklenen çocuk sayısının daha yoğun olduğu bölgelerde koruma faaliyetlerini artırabilir” diye konuştu. Çocuğu suça sürükleyen çevresel faktörlere değinen Ayşe Mine İşler en önemli sebebin aile olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda suça sürüklenen çocuk sayısında 2 kat artış yaşandığını söyleyen Ayşe Mine İşler, “Ancak şunu da ekleyelim; 2023 ile 2022 yılı kıyaslandığında yüzde 10,7’lik bir düşüş söz konusu” dedi.

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