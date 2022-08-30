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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Talebimiz iyileştirme değil, kadro

30 Ağustos 2022, Salı 22:31
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözleşmeli öğretmenlere iyileştirme değil, kadro istediklerini, başka bir formülü kabul etmediklerini söyledi.

TBMM’nin açılmasıyla birlikte bu konunun çok sıkı takipçisi olacaklarını söyleyen Geylan, 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin devletin geçici işlerinin görülmesi amacıyla ihdas edildiğini ancak gelinen noktada 4/B’li sözleşmeli çalıştırma usulünün, temel istihdam modeli haline getirildiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Geylan, “Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Ne 3+1, ne de başka bir formül beklentileri karşılamayacaktır! Türk Eğitim-Sen olarak 2005 yılından bu tarafa mücadelemiz sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasıdır” diye konuştu. 2011 yılında 232 bin sözleşmeli çalışan -ki bu sayının 68 bini öğretmendi- kadroya alındığını hatırlatan Geylan, “Şu anda eğitim alanında 130 bin civarında sözleşmeli öğretmen görev yapmaktadır. Toplamda ise 430 bin sözleşmeli çalışan bulunmaktadır. 1 Ekim tarihinde TBMM’nin açılmasıyla birlikte konunun çok sıkı takipçisi olacağız. Süreç içinde kamuoyu oluşturmaya devam ediyoruz. Sözleşmeli personele iyileştirme beklemiyoruz. Yapılması gereken 2011 ve 2013’de olduğu gibi tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasıdır” ifadelerini kullandı. Geylan, 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak verilen eğitim ödeneğinin, enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen 2022 yılında sadece 1.325 TL olarak ödeneceğini ve bunun kabul edilir bir rakam olmadığını da ifade etti.

Ankara - Adnan Solmaz

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