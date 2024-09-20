Taşımalı eğitimin kaldırılması çocukları okuldan koparacak

BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan, taşımalı eğitimde “tasarruf”a gidilmesini eleştirerek bu kararın çocukları okuldan koparacağını aktardı.

BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan, tasarruf tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimin kaldırılmasını eleştirdiği bir yazı kaleme aldı. Aydoğan’ın yazısı şöyle: “Ekonomik kriz nedeniyle yoksulluk arttıkça art arda kamuda tasarruf tedbiri kararları açıklanıyor. Tasarruf asla usulsüz kamu ihalelerinden, kamu özel iş birliği sözleşmelerinden, özel okul sahipleri ile yapılan protokollerden yapılmıyor. Kesintisiz tasarruf kararlarının açıklandığı kamu hizmetlerinin başında ise eğitim geliyor. Genel seçim öncesi söz verilen çocukların ücretsiz okul yemeği hakkından vazgeçilmesinin, yeterli öğretmen atamasının yapılmamasının, İş Gücü Uyum Programı’nın hayata geçirilmesiyle okullarda ve tüm kamu kurumlarında başta temizlik olmak üzere yeterli istihdamın sağlanmamasının, taşımalı eğitim hakkının çocukların ellerinden alınmasının gerekçesi tasarruf tedbirleri oldu. Haber Merkezi

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