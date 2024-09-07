Tatil dönüşü temizlik ve beslenme uyarısı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıç Sağlam, tatil sonrası yeniden okula dönecek çocukların daha sağlıklı ve daha az hastalanarak eğitim, öğretim dönemi geçirebilmesi için ailelere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin daha sağlıklı bir okul dönemi geçirebilmeleri için önerilerde bulunan Sağlam, şöyle devam etti: “Çocuğunuzun beslenmesini önemseyin. Beslenme listenizde süt ürünleri, et ve et ürünleri sebze ve meyveler, kuru baklagiller ile tahıl grubuna mutlaka yer verin. Paketli gıdalardan, rafine şekerden mümkün olduğunca uzak durmasını sağlayın. Beslenmesine ayran, yoğurt, tarhana, turşu, boza, soğan, sarımsak gibi doğal pro ve prebiyotikler ekleyin.” AA

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