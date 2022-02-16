Tek amaç işsizliği dört sene ötelemek

Üniversite sınavlarında baraj puanlarının kaldırılmasının dört yıl sonra işsiz üniversite mezunu sayısında patlamaya sebep olacağı açıklandı.

YÖK, üniversite sınavlarındaki TYT ve AYT baraj puanlarını kaldırmıştı. Böylece bir net yapan öğrencinin dahi üniversiteye girmesinin önü açılmıştı. Uzmanlar bu kararın altında hem sınavlardaki başarısızlığı göz önünden kaldırmak hem de vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanların dolmasını sağlamak veya gençlerden oy alma düşüncesi olabileceğini ifade etmişti.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan Erkut, YÖK’ün kararının daha önceki kararlarla çeliştiğini vurguladı ve bunu ‘seçim yatırımı’ olarak değerlendirdiğini söyledi. Rektör yardımcısı şöyle konuştu: “Geçen sene 700 bin, bir önceki sene 500 bin kişi baraj altında kalmıştı. Şimdi bu çocuklara, ‘Buyurun üniversiteye gelin’ diyoruz. Bunun tek amacı, işsizliği dört sene ötelemektir. Ancak dört yıl sonra, işsiz üniversite mezunu sayısında patlamaya sebep olacaktır”

Haber Merkezi

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